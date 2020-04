Corona: Aktuelle Informationen zur Corona-Situation in Kiel

Keine Neuerkrankungen

Kiel, 20.04.20 – Am Sonntag gab es zum ersten Mal seit Ausbruch der COVID-19-Infektion in Kiel keine Neuerkrankung. 146 Patientinnen und Patienten sind inzwischen wieder gesund. 68 Kielerinnen und Kieler sind aktuell erkrankt. Sieben Personen sind verstorben. Damit liegt die Zahl der in Kiel gemeldeten Fälle nach wie vor bei 221…

Bezogen auf 100.000 Einwohner hat Kiel geringfügig mehr gemeldete Fälle mit positiver COVID-19-Infektion als Schleswig-Holstein (Kiel 89,28 Fälle auf 100.000 Einwohner, Schleswig-Holstein 83,44 Fälle auf 100.000 Einwohner)

Die Erkrankten sind zwischen 12 und 91 Jahre alt, der Altersdurchschnitt liegt bei 50 Jahren. 57 Prozent der Erkrankten sind Frauen.

16 Patientinnen und Patienten mit Wohnort Kiel werden im Krankenhaus behandelt. 310 Kielerinnen und Kieler befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil sie selbst erkrankt sind oder Kontaktperson waren.

Seit Montag, 20. April, haben viele Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder geöffnet unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften. Unter dem Motto „Zusammenhalt ist mit Abstand die beste Medizin“ hat die Landeshauptstadt Kiel gemeinsam mit der Firma boy | Strategie und Kommunikation sowie Kiel-Marketing kostenlos Plakate an die Geschäfte verteilt.

Auf dem Plakat wird nochmals an die wichtigsten Regeln in Coronazeiten erinnert. Dazu gehört der Mindestabstand von 1,50 Metern, das Niesen in die Armbeuge und der Hinweis, dass auf die Anweisungen des Personals zu achten ist. Noch sind genügend Plakate vorrätig und können in der Druckerei „Gut gedruckt“ am Knooper Weg 175 zwischen 9 und 18 Uhr abgeholt werden.

Sperrung der Straße Kiellinie verlängert bis zum 3. Mai

Die Stadt verlängert die temporäre Sperrung eines Abschnitts der Kiellinie. Zwischen der Einmündung Lindenallee und dem Marinestützpunkt bleibt die Fahrbahn für Kraftfahrzeuge bis einschließlich Sonntag, 3. Mai, gesperrt.

Für Radfahrer bleibt es bei der Sperrung im ersten Abschnitt der Straße Kiellinie zwischen dem Bernhard-Harms-Weg („Gosch“) und der Einmündung Lindenallee. Damit die Abstandregelungen eingehalten werden können, ist dort das Radeln auf dem Radweg neben dem Gehweg vorübergehend verboten. Radfahrerinnen und Radfahrer benutzen stattdessen die Fahrbahn.

Musikschule bietet Online-Unterricht

Seit dem 14. März ist die Musikschule Kiel bis auf Weiteres geschlossen. Angesichts der aktuellen Lage bietet sie seit heute mit Online-Unterricht insbesondere für den Bereich Instrumental- und Vokalunterrichts ein temporäres Alternativangebot zum regulären Musikschulunterricht an.

Für diese Art der Unterrichtserteilung ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Einverständniserklärung kann auf www.kiel.de/musikschule heruntergeladen werden. Ausgefüllt und unterschrieben geht diese Erklärung dann als PDF per E-Mail an info@musikschule-kiel.de.

Das Kollegium der Musikschule freut sich, auf diese Weise mit Schülerinnen und Schülern in Verbindung zu bleiben und wünscht viel Freude beim häuslichen Musizieren.

Informationen zum Thema Corona in Kiel veröffentlicht die Stadt auf ihrer Internetseite www.kiel.de/coronavirus und auf ihren Social-Media-Kanälen.

Auch in der Dänischen Straße sind viele Geschäfte wieder geöffnet. Mit dem Plakat werden die Kundinnen und Kunden an die wichtigsten Regeln in Coronazeiten erinnert.

