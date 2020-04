Corona: Anzahl der dem Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Fälle in Schleswig-Holstein

Datenstand 21.04.2020, 0 Uhr mit einer Zusammenfassung vom 20.04.2020:

Kiel, 21.04.20 – 2446 Fälle wurden bislang seit Beginn der Epidemie insgesamt in Schleswig-Holstein dem RKI gemeldet (+ 20 im Vergleich zur Meldung am Vortag)…

Genesene Personen: Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und daher nicht statistisch bei der Landesmeldestelle erfasst. Das Robert-Koch-Institut (RKI) nimmt jedoch auf Basis verschiedener Faktoren wie z.B. Krankheitsbeginn und Krankheitsdauer Schätzungen zur Anzahl genesener Personen vor. Demnach sind in Schleswig-Holstein derzeit seit Beginn der Epidemie 1700 Personen genesen.

Todesfälle: 72 Todesfälle sind im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet (+ 1 Dithmarschen, +3 Pinneberg, +1 Plön im Vergleich zur Meldung am Vortag). Enthalten ist ein Todesfall in Ägypten, der Schleswig-Holstein zugerechnet wird, da der Verstorbene Einwohner in Schleswig-Holstein war.

Die Daten des RKI – die einen zeitlichen Versatz zu Kreis- oder Landesdaten haben können – finden Sie auch hier: https://corona.rki.de Zum Aufrufen des „Dashboards“ wird ein aktueller Internet-Browser benötigt. Durch einen Klick auf das entsprechende Bundesland können die jeweiligen Daten aufgerufen werden.

Hospitalisierung in Schleswig-Holstein derzeit: 119 Personen befinden sich derzeit in klinischer Behandlung (-9 im Vergleich zur Meldung am Vortag).

Fragen und Antworten finden Sie hier: https://schleswig-holstein.de/coronavirus und https://schleswig-holstein.de/coronavirus-faq

Aussender: Peter Höver, Eugen Witte, Patrick Kraft . Staatskanzlei Schleswig-Holstein

Redaktion: Torben Gösch